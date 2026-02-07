Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким дозволив своїй адміністрації вводити мита проти країн, які торгують з Іраном. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Трамп підписав указ, яким підтвердив дію надзвичайного стану щодо Ірану та встановив процедуру введення мит для країн, що закуповують товари або послуги в Ірані, з метою захисту національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що указ запроваджує систему, яка дозволяє США накладати додаткові мита на імпорт з будь-якої країни, яка прямо чи опосередковано купує, імпортує або іншим чином набуває будь-які товари чи послуги з Ірану.

Указ уповноважує державного секретаря, міністра торгівлі та торгового представника США вживати всіх необхідних заходів, включаючи видання правил та інструкцій, для впровадження тарифної системи та пов’язаних з нею заходів.

Президент вважає Іран відповідальним за його прагнення до набуття ядерних можливостей, підтримку тероризму, розробку балістичних ракет та дестабілізацію регіону, що ставить під загрозу безпеку, союзників та інтереси США – наголошується в повідомленні.