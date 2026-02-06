Фінляндія продовжує свою участь у реформуванні освітньої системи України, запускаючи новий проєкт “Вчимося разом 2” (Learning2gether2).

Про це, як пише Yle, повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Програма реалізовуватиметься у 2026–2029 роках та матиме бюджет у 20 мільйонів євро.

Таким чином Фінляндія підтримує наближення України до ЄС, довгострокову відбудову та майбутнє освіти, йдеться у пресрелізі.

Новий проєкт має прискорити широкомасштабну реформу “Нова українська школа” та зосередитися особливо на розвитку старшої школи (10-12 класи), щоб підвищити результати навчання, зміцнити педагогічну освіту та забезпечити, щоб якісне навчання в Україні було доступним для всіх незалежно від місця проживання чи походження.

Через повномасштабне російське вторгнення тиск на освітню галузь посилився, проєкт підтримує учасників освітньої системи від місцевого рівня до міністерства.

Міністерство освіти і науки України тісно брало участь у плануванні проєкту на всіх етапах і є ключовим партнером.

– Турбота про освіту молоді – це підтримка відбудови для України та інвестиція в майбутнє країни. Освіта створює надію та зміцнює продуктивність і конкурентоспроможність України, – зазначає міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Технічну реалізацію проєкту здійснюватиме фінська компанія Niras Finland Oy, яка була обрана через відкритий тендер.

