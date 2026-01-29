Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.

Про це повідомляє КМУ України, передає Інше ТВ.

Важливий ватаж, до якого увійшли дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніка, зустріли Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та посол Німеччини Гайко Томс.

Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень потужністю 89 МВт прибудуть до України якнайшвидше. Це підтримає забезпечення світлом та теплом мільйони людей по всій країні.

До пакету поставок входять також:

300 сонячних станцій з батарейними накопичувачами для соціальної інфраструктури;

375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання;

15 мобільних гібридних генераторів;

10 пелетних систем опалення;

45 муніципальних та ремонтних транспортних засобів для термінових робіт на електромережах, водопостачанні та опаленні.

Німецькі й українські партнери координують постачання допомоги в найкоротші строки.

Німеччина – один із найбільших партнерів України: з початку повномасштабного вторгнення вона надала українцям понад 1 млрд євро самої лише енергетичної підтримки. Цієї зими вже залучено 60 млн євро для гуманітарних потреб та 167 млн євро для Фонду підтримки енергетики України.

