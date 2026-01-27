Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів Офісу генпрокурора. Рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для підозрюваного у держзраді народного депутата було скасовано.

За даними РБК-Україна, мова про нардепа Олександра Дубінського.

Суд апеляційної інстанції погодився з позицією сторони обвинувачення та визнав наявність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Зокрема, йдеться про можливість впливу підозрюваного на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, а також ризик ухилення від правосуддя.

У зв’язку з цим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було залишено без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, що 15 січня цього року Шевченківський районний суд Києва визначив народному депутату Дубінському заставу у 33 мільйони 280 тис. гривень як альтернативу тримання під вартою.