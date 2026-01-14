За словами людей, знайомих з цим питанням, Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують найближчим часом поїхати до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки посланці Дональда Трампа працюють над просуванням мирної угоди, яка має припинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами людей, знайомих з цим питанням, ці люди, які побажали залишитися анонімними, заявили, що зустріч може відбутися цього місяця, але попередили, що плани ще не остаточні, і терміни можуть бути перенесені через події в Ірані, де країну охоплюють понад два тижні заворушень.

Посадовець Білого дому заявив, що наразі така зустріч не запланована. Кремль не відповів на запит про коментар.

Залишається незрозумілим, наскільки Путін прагне провести цю другу зустріч з ними двома, і це, схоже, є головною перешкодою для визначення дати, сказала одна людина.

Американські та українські офіційні особи привітали значний прогрес, досягнутий останніми днями у 20-пунктному плані щодо припинення бойових дій, заявивши, що близько 90% його виконано, хоча ключові проблеми залишаються невирішеними.

Кремль поки що дотримується вимоги, щоб Україна вивела війська з решти районів східного Донбасу, які її сили не змогли захопити. Натомість Київ запропонував заморозити нинішню лінію зіткнення або взаємне відведення обох сторін з фронту для створення буферної зони.

Москва також проти розгортання військ НАТО в Україні та хоче, щоб окуповані нею землі були визнані російськими, повідомили деякі джерела. Контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку захопили кремлівські сили, та доля близько 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку Росії також залишаються невирішеними.

За словами інших джерел, офіційні особи США представлять останні проекти планів Путіну та його команді.

Очікується, що обговорення стосуватимуться гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні, щоб забезпечити виконання будь-якої мирної угоди, а також післявоєнної відбудови країни.

Трамп на початку цього місяця заявив, що він «не в захваті» від Путіна, але незрозуміло, чи схильний він посилювати тиск на Москву, незважаючи на нове розчарування. США підготували подальші санкції, якщо президент вирішить діяти у зв’язку з постійним відхиленням Росією мирної угоди.

Тим часом США, Європа та Україна наближаються до угоди щодо цих гарантій безпеки, включаючи способи моніторингу будь-якого припинення вогню, стримування Росії від повторного нападу та реагування, якщо вона це зробить, а також угод, що стосуються майбутнього економічного розвитку та процвітання України.

Київ сподівається завершити угоди в Давосі на Всесвітньому економічному форумі пізніше цього місяця, на якому, як очікується, будуть присутні Трамп та європейські лідери.

Віткофф та Кушнер, зять Трампа, відвідали Москву та зустрілися з Путіним у грудні. Під час цієї поїздки переговори тривали майже п’ять годин, але не призвели до прориву. Віткофф зустрічався з Путіним у Росії шість разів минулого року.

Оскільки загальна мирна угода не є неминучою, а просування на місцях повільне, Росія невпинно атакує українські міста та критично важливу інфраструктуру.

Москва посилила свої атаки на мирних жителів після того, як Трамп розпочав свої зусилля щодо припинення війни в Україні, згідно з першою комплексною оцінкою жертв 2025 року, проведеною європейськими урядами. Близько 2400 українських мирних жителів загинули внаслідок російських атак у 2025 році, ще майже 12 000 отримали поранення, згідно з аналізом, з яким ознайомилося Bloomberg. Це становить майже 30% збільшення порівняно з 2024 роком.