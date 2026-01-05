Сьогодні відбулося перше судове засідання у справі подружжя Мадуро, яке тривало близько 30 хвилин. Суддя Алвін Геллерстайн зачитав звинувачення, Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес заявили про свою невинуватість: “Я — президент Венесуели. Я вважаю себе військовополоненим. Мене захопили у моєму будинку в Каракас”, – сказав іспанською Мадуро, якому надали перекладача.

Суддя повідомив обвинуваченим, що мають право на консульський захист, Мадуро сказав, що скористається цим.

Також стало відомо, що Мадуро захищатиме один з найвидатніших адвокатів США.

Спочатку ЗМІ повідомили, що Ніколаса Мадуро представлятиме державний захисник —принаймні на сьогоднішньому першому судовому засіданні, під час якого венесуельському диктатору зачитають звинувачення та дадуть можливість визнати себе винними або невинним. Однак за годину до початку засідання стало відомо, що Мадуро винайняв адвоката з Вашингтона Баррі Поллака.

Поллак має понад 30 років досвіду та широко визнаний одним із провідних судових адвокатів США. Серед його найбільш гучних справ — угода про визнання провини, які призвела до звільнення з в’язниці засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, повне виправдання екскерівника Enron Corp за звинуваченням у кримінальному шахрайстві та ін.

Адвокат Мадуро Баррі Поллак заявив, що захист поки не просить звільнення під заставу, але може зробити це пізніше. Він також підкреслив «питання законності військового викрадення» і зазначив, що в його підзахисного «є деякі проблеми зі здоров’ям», які потребують відповідної медичної допомоги під час ув’язнення».

Дружину Мадуро, Сілію Флорес, яка також сьогодні постане перед судом, представлятиме адвокат із Техасу Марк Доннеллі. Він заявив про сильні синці на ребрах дружини диктатора.

Наступне засідання суду відбудеться 17 березня.