На зустрічі з президентом у суботу, після хвилі публічної підтримки від відомих громадських діячів і військових, керівник СБУ відмовився писати заяву про відставку і переходити в СЗР чи РНБО.

Наскільки відомо УП, свою позицію Малюк мотивував тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу “Павутини”, кидати їх зараз було б злочином.

Але, мовляв, якщо є такий запит у президента, то хай він передає це питання в Раду і парламент визначається.

Зеленського відмова генерала Малюка писати заяву обурила. Радники з комунікацій окремо під’юджували президента, що кампанія підтримки генерала “була організована самою СБУ”. Тому Зеленський на нервах пригрозив, що може відсторонити Малюка від посади, якщо той не напише заяву добровільно. Такі повноваження парламент справді надав президенту на початку вторгнення щодо чиновників, яких призначає глава держави.

Багато хто з депутатів боїться публічного ефекту від застосування такої процедури до Малюка, якого в суспільстві більшість сприймає лише як творця морських дронів, автора підриву Кримського моста чи операції “Павутина”.

У Зеленського ж, по-перше, бачать у Малюку одне з облич продюсованого Єрмаком наїзду на НАБУ / САП, від якого ОП зараз чимдуж намагається відсторонитися. По-друге, Малюку на карб ставлять, що Служба в тилу займається неприкритою “комерцією”, “роздягаючи бізнес, коли і який їй заманеться”.

У команді самого Малюка натомість вважають, що відставка є нічим іншим як помстою досі присутнього в орбіті президента Єрмака за позицію глави СБУ в часи “Міндічґейта” та обшуків у ексглави ОП.

На своєму брифінгу в суботу Зеленський дуже роздратовано, хоч і без прізвища глави СБУ, заявив, що все ж проведе всі заміни, які задумав. За даними УП, в ОП навіть почали шукати підстави, на яких можна формально було б видати указ про відсторонення Малюка.

В неділю главу Служби дотискали не лише на звільнення, але й на слова подяки за це.

Попри шалену підтримку і військових, і партнерів, і депутатів, попри вкрай малу перспективу звільнення Радою, Малюк, за даними УП, все ж вирішив, що йти на загострення з президентом – значить шкодити державі. І погодився піти у відставку. Коли і як відбудеться саме звільнення, для якого потрібне голосування Ради, буде вирішено вже найближчим часом.

Замість Малюка виконувати обов’язки керівника СБУ можуть призначити главу “Альфи” генерал-майора Євгена Хмару. Однак Зеленський досі не позбувся ідеї віддати Службу в руки генерала Олександра Поклада, на якого покладав (покладає?) великі надії Андрій Єрмак.

Хоча новий глава ОП із таким кандидатом навряд чи погодиться, адже має з ним ледь не кровну ворожнечу.