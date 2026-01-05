Європейський Союз підтримує мирний перехід до демократичного ладу у Венесуелі з повагою до суверенітету цієї країни, заявила високий представник ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

Заява щодо наслідків втручання США у Венесуелу, яку підтримали 26 держав-членів ЄС, оприлюднена в її соцмережі Х.

“Європейський Союз закликає всіх учасників зберігати спокій і стриманість, щоб уникнути ескалації та забезпечити мирне вирішення кризи.

ЄС нагадує, що за будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Члени Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй несуть особливу відповідальність за дотримання цих принципів як основи міжнародної архітектури безпеки.

ЄС неодноразово заявляв, що Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента, і виступав за мирний перехід до демократії у Венесуелі під керівництвом самої країни, з повагою до її суверенітету. Право венесуельського народу визначати своє майбутнє має поважатися.

ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та наркотрафіком, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі.

Водночас ЄС наголошує, що ці виклики необхідно вирішувати шляхом постійної співпраці з повним дотриманням міжнародного права та принципів територіальної цілісності і суверенітету.

Ми підтримуємо тісний контакт зі Сполученими Штатами, а також регіональними та міжнародними партнерами з метою підтримки та сприяння діалогу між усіма залученими сторонами, що має привести до демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи шляхом переговорів під керівництвом венесуельців.

Повага до волі венесуельського народу залишається єдиним способом для Венесуели відновити демократію та вирішити поточну кризу.

У цей критичний момент надзвичайно важливо, щоб усі учасники процесу повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в’язні, які наразі утримуються під вартою у Венесуелі, повинні бути безумовно звільнені.

Консульські органи держав-членів ЄС тісно співпрацюють з метою забезпечення безпеки громадян ЄС, зокрема тих, які незаконно утримуються під вартою у Венесуелі”, — йдеться у заяві, яку напередодні опублікувала глава європейської дипломатії Кая Каллас.