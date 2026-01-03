У Мадуро є один рідний син Ніколасіто — Ніколас Ернесто Мадуро Герра. Також він має трьох пасинків, синів Силії Флорес, яка є його другою дружиною.

Про те, що відомо про рідного сина Ніколаса Мадуро, розповів Телеграф.

На своїй Facebook-сторінці Мадуро Герра так написав про себе: “музикант, економіст, захисник правди у Венесуелі”.

Мадуро Герра

Вже кілька років перебуває під санкціями США

Мадуро-молодший підтримує політику батька та перебуває під санкціями США з 2019 року. Тоді серед причин санкцій Мінфін США називав те, що син Мадуро брав участь у пропаганді і цензурі, отримував прибуток від венесуельських шахт і допомагав чинити тиск на військових, аби ті не доставляли гуманітарну допомогу.

Мадуро покладається на свого сина Ніколасіто та інших, наближених до його авторитарного режиму, для підтримки мертвої хватки в економіці і придушення народу Венесуели”, — казав тодішній міністр фінансів США Стівен Мнучин

В дитинстві любив мистецтво та грав на флейті

Мадуро Герра народився у Венесуелі 21 червня 1990 року. Він син від першого шлюбу свого батька з Адріаною Геррою Ангуло. У дитинстві він цікавився мистецтвом, грав на флейті та мріяв про кар’єру музиканта.

Мадуро-молодший

Мадуро Герра навчався в Національному експериментальному університеті Збройних Сил, де спеціалізувався на економіці. У 2011 році Мадуро-молодший почав працювати в Міністерстві державного управління Венесуели. Одружений з Грайселл Торрес і має двох дочок.

Батько “проштовхнув” у політику

Політична кар’єра Мадуро Герри розпочалася невдовзі після того, як його батько став президентом Венесуели. У 2013 році батько призначив його керівником Корпусу спеціальних інспекторів президентства, організації, призначеної для спостереження за наслідками політики, що здійснюється президентом Венесуели.

Молодий Мадуро Герра з батьком

З 2021 року він є членом Національної асамблеї Венесуели. Також обіймав посаду керівника Корпусу спеціальних інспекторів президентства.

Мадуро Герра погрожував Трампу захопити Білий дім

Коли за першої каденції президент США Дональд Трамп у серпні 2017 року заявив, що він “не виключає військового варіанту” для протистояння режиму Мадуро, Ніколасіто вибухнув погрозами. Він сказав, що якщо Сполучені Штати нападуть на Венесуелу, “гвинтівки прибудуть до Нью-Йорка, пане Трампе, ми прибудемо і візьмемо Білий дім”.

Рідний син Ніколаса Мадуро

Нагадаємо, що багаторічна опонентка режиму Ніколаса Мадуро, колишня депутатка та символ венесуельського опору Марія Коріна Мачадо потенційно може стати першою жінкою-президенткою Венесуели.