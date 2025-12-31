Трамп зробив репост публікації із заголовком “Заява про “атаку” на Путіна показує, що саме РФ стоїть на заваді миру”.

ІншеТВ знайшло той матеріал, на який посилався Трамп, і переклало його. Ось він.

“Після того, як президент України Володимир Зеленський повернувся зі своєї зустрічі в Мар-а-Лаго в неділю, настрій був обережно оптимістичним. Зеленський пішов на компроміси щодо багатьох пунктів мирного плану, а президент Трамп заявив про свою готовність відвідати Україну, щоб лобіювати парламент щодо територіальних поступок.

Кінець руйнівної війни був «ближчим, ніж будь-коли раніше», сказав Трамп.

Потім, за сигналом, російський диктатор Володимир Путін обрав брехню, ненависть і смерть.

Путін заявив, що українці запустили дрони, щоб убити його в одній з його численних екстравагантних резиденцій. Через це росіяни не мали іншого вибору, окрім як бути «більш жорсткими» в переговорах, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Путін, який розв’язав жорстоку війну за… майже чотири роки вважає, що будь-яке насильство в його околицях заслуговує на особливе обурення. Зрештою, Росія запустила 131 дрон на Різдво в Києві та інших містах, вбивши семеро мирних жителів. Мирних жителів. Кремль спеціально цілиться в багатоквартирні будинки та електростанції, щоб покарати простих людей України. Росіяни викрадають дітей. Вони катують та страчують ув’язнених. Крім того, Москва неодноразово намагалася вбити Зеленського. Будь-який напад на Путіна більш ніж виправданий.

Але ось у чому загвоздка: удару дрона, ймовірно, ніколи не було. Зеленський рішуче це заперечував. Пєсков заявив, що росіяни не можуть надати жодних доказів, і закликав пресу «вірити Кремлю на слово».

Ні, ми не будемо.

Уся війна Путіна — це брехня, «спеціальна військова операція» з «денацифікації» країни, якою не керують нацисти. У цьому випадку здоровий глузд вказує на вигаданий або прикрашений наратив, щоб дати Росії привід відхилити прогрес Трампа.

Так само, як і на Алясці, Путіну запропонували мир, а натомість плюнули в очі Америці.

Володимир Путін — не чесний посередник. Подивіться далі України. Росія давно підтримує Іран, і цього тижня запустила три супутники зв’язку для ісламського режиму. Вона закликала до «стриманості», оскільки Трамп погрожував знову бомбити ядерні об’єкти Ірану. Путін підтримує корумпований режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі, який займається контрабандою наркотиків, і виступає проти операцій Трампа там.

А нещодавній звіт показав, що російське вантажне судно «тіньового флоту», яке затонуло біля Іспанії минулого року, ймовірно, контрабандою перевозило ядерні деталі до Північної Кореї.

По всьому світу Росія виступає проти порядку денного Трампа.

Відповіддю мають бути не більше поступок, а важчий удар батогом. Київ зробив свою частину. Відповідальність має бути на Путіні, щоб він активізувався, інакше йому доведеться запропонувати суворіші санкції та більше смертоносної зброї в Україні.

Незважаючи на його непокору, дії Путіна віддають уявленню про погіршення внутрішньої ситуації. Його економіка стагнує. Пропаганда занепадає, солдати повертаються з відсутніми кінцівками. Його перемога не є ні близькою, ні неминучою. Позбавте нас від його крокодилячих сліз і підвищте тиск”.