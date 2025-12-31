У середу, 31 грудня, до Міністерства закордонних справ були викликані для окремих бесід тимчасовий повірений у справах Індії в Україні та тимчасовий повірений у справах Пакистану в Україні.

Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито “напад” на резиденцію Путіна, повідомили в МЗС.

Сподіваємось, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками РФ по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію.

Віповідні заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також Посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Крім того, Посольства України в державах Центральної Азії донесли офіційним чинникам країн перебування позицію нашої держави щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.