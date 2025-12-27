Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку, а навпаки Пекін об’єм імпорту російських енергоресурсів, передає УНН.

Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай – а він може, спроможний – тиснув на росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль. Китай, навпаки, зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів- сказав Зеленський.

Він додав, що Китай сьогодні найбільший експортер товарів до росії, а кошти від них йдуть на війну.

Гроші від експорту російської енергетики росія витрачає на війну. Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю- додав Президент.