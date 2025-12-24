Міністерство закордонних справ Китаю закликало Україну «негайно виправити помилки» і не вводити санкції проти китайських громадян і компаній за їхню ймовірну співпрацю з військово-промисловим комплексом РФ.

Позицію відомства публікує китайське державне агентство Xinhua.

Китай закликає Україну негайно виправити свої помилки, заявив у вівторок у Пекіні речник МЗС Китаю, зазначивши, що Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств і громадян.

Речник Лінь Цзянь зробив це зауваження на щоденному брифінгу для преси, відповідаючи на запитання про заяви президента України Володимира Зеленського про те, що незабаром буде запроваджено новий раунд санкцій проти російських організацій та осіб, які допомагають Росії, включаючи громадян інших країн, таких як Китай.

Лінь наголосив, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Щодо ролі Китаю в поточних зусиллях щодо сприяння мирному врегулюванню кризи в Україні, Лінь сказав, що з початку кризи в Україні Китай підтримує тісний зв’язок з усіма відповідними сторонами, включаючи Росію та Україну, і залишається відданим сприянню припиненню вогню та бойових дій, а також просуванню мирних переговорів.

«Зусилля, які докладає Китай, очевидні для міжнародної спільноти», – сказав речник.

Він наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.