Спікер палати представників Майк Джонсон вважає, що демократи ініціюють імпічмент проти президента Дональда Трампа, якщо республіканці втратять більшість у конгресі після проміжних виборів 2026 року. Про це Джонсон заявив під час виступу на консервативному саміті AmericaFest, який організувала Turning Point USA.

Його слова цитує Суспільне.

Джонсон заявив, що проміжні вибори визначать подальшу долю адміністрації Трампа, а “радикальні ліві” нібито вже мають план, як усунути його від влади.

“На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві, як ви вже чули, оголосять імпічмент президенту Трампу. Вони створять абсолютний хаос, ми не можемо цього допустити”, – сказав спікер.

Він також закликав виборів забезпечити республіканську більшість у конгресі, аби захистити повний 4-річний термін Трампа в Білому домі, додавши, що демократи хочуть “демонтувати” цінності Республіканської партії.

Окрему увагу у своєму виступі спікер приділив спадщині консервативного активіста та засновника Turning Point USA Чарлі Кірка, який загинув у вересні 2025 року внаслідок замаху в Юті. Джонсон назвав його “євангелістом консервативних цінностей” та оголосив про підтримку законопроєкту щодо встановлення статуї Кірка в Капітолії.

Контекст та попередні спроби імпічменту

Заява Джонсона прозвучала на тлі посилення тиску з боку Демократичної партії. Раніше цього місяця член Палати представників Ел Грін (штат Техас) офіційно вніс резолюцію про імпічмент Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні владою та підбурюванні до насильства. Хоча республіканська більшість ухвалила рішення відкласти розгляд документа, демократи обіцяють повернутися до цього питання.

Дональд Трамп вже ставав об’єктом імпічменту двічі під час свого першого терміну, проте в обох випадках Сенат виправдав його.