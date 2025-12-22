Це найнебезпечніший час з моменту закінчення Другої світової війни. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте готує союзників до можливого російського нападу — і водночас бореться за мир. В Україні та Європі. BILD взяв інтерв’ю у нього в Брюсселі.

BILD: Пане генеральний секретарю, за кілька днів Різдво. Скільки різдвяних свят ми ще святкуватимемо в мирі (оцініть, “в мирі”, – ІншеТВ), перш ніж Путін нападе?

Рютте: -Ми подбаємо про те, щоб Різдво залишалося безпечним і в майбутньому. Але для цього нам потрібно зробити дві речі. По-перше, збільшити витрати на озброєння та наростити виробництво. По-друге, забезпечити, щоб Україна залишалася якомога сильнішою в боротьбі. Бо якщо Росія отримає під контроль всю Україну, це матиме масові наслідки для НАТО — і нам доведеться витрачати ще більше, ніж те, про що ми домовилися в Гаазі. Якщо ми дотримуватимемося цих зобов’язань, ми будемо попереду Росії — і залишимося значно сильнішими. Німці йдуть попереду: вони тепер витрачають набагато більше на оборону — це вирішально. Це лідерська роль, яку вони беруть на себе — і вся Європа має наслідувати приклад.

В Україні на Різдво продовжують гинути люди. При цьому на початку року надія на мир була великою. Чому так важко закінчити цю війну?

-Причина — Путін. Він готовий пожертвувати 1,1 мільйона своїх власних людей. І цього року він досяг лише дуже невеликих успіхів — мінімальних територіальних здобутків, менше 1% української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з російського боку до 1,1 мільйона людей загинули або були поранені. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу.

Під час переговорів головне — гарантії безпеки. Які гарантії ми можемо надати Україні?

-Ми маємо досягти того, щоб після припинення вогню чи мирної угоди Україну ніколи більше не атакували. Путін має зрозуміти, що повторний напад буде для нього катастрофічним. Для цього є три рівні. Перший рівень — українські збройні сили. Вони мають бути в відмінному стані. Звичайно, зараз у цій війні вони роблять надзвичайне, але вони також мають захищати країну після війни чи довготривалого припинення вогню.

Другий рівень — «Коаліція охочих», очолювана Францією та Великою Британією, з Німеччиною та іншими країнами, які беруть у ній участь. Ця коаліція надасть усе необхідне, щоб додатково до українських збройних сил забезпечити, щоб Путін не наважився повторити це.

І третій рівень — Сполучені Штати. Американський президент у серпні сказав, що хоче брати участь. І ми зараз працюємо над тим, щоб поєднати ці три елементи — українські збройні сили, Коаліцію охочих та внесок США — так, щоб Путін чітко зрозумів: я ніколи більше не можу торкатися України.

Чи має інша країна дійсно надсилати війська в Україну, якщо Путін після припинення вогню знову нападе?

-Звичайно, зараз ми не обговорюємо публічно деталі, як саме це виглядатиме. Але я можу сказати: деякі європейські країни сигналізували, що — якщо буде потрібно — вони готові брати участь також із військами. Зараз працюють над тим, як саме має бути сконцептуалізована ця «Коаліція охочих»: як виглядатиме розміщення? Що відбуватиметься на суші, на морі, в повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються.

Президент США Дональд Трамп веде переговори з обома сторонами. Ви самі часто його бачили в Білому домі — чи Путін зараз водить Трампа за ніс?

-Я мушу сказати: Трамп у цьому питанні абсолютно відданий. Він зосереджений на тому, щоб закінчити цю війну. Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів — і єдиний, хто врешті-решт може змусити його до мирної угоди. За це я йому дуже поважаю».

Чи вірите ви, що він колись втратить терпіння?

-Воно в нього справді кілька разів втрачалося. Цього року він кілька разів був дуже роздратований, коли речі тривали надто довго. Але врешті-решт він розуміє, що американський президент має взяти на себе цю лідерську роль. Він єдиний, хто може тримати цей альянс разом. Тож у нього немає розкоші повністю втрачати самовладання і він має залишатися зосередженим. І він це робить — як і вся його команда.

Але що станеться, якщо американці припинять підтримку України?

-Я взагалі не виходжу з цього. Те, що ми зараз бачимо, — це те, що обмін інформацією та постачання зброї до України тривають. У Гаазі ми мали цей великий зовнішньополітичний прорив від президента Трампа: мета в 5% на витрати на оборону та зобов’язання тримати Україну сильною. Лише на цей рік ми запланували постачання на суму 5 мільярдів доларів для України. Зараз приблизно 4,3 мільярда з цього фінансово забезпечено. Ми працюємо над тим, щоб продовжити це наступного року. Ситуація добра.

Американці хочуть повільно відходити від Європи. Трамп закидає нам, що ми забагато говоримо, замало діємо, не робимо добру роботу. Чи Америка за Трампа ще наш друг?

-Абсолютно! Трамп чітко заявив про прихильність до НАТО — але також із чітким очікуванням, що ми значно збільшимо свої витрати. І ми це впроваджуємо. Німеччина це впроваджує — і я дуже вражений. Європейці беруть відповідальність із цією Коаліцією охочих, вони захищають східний фланг, Балтію — з чітким європейським лідерством. Усе це показує: ми діємо. І США чітко заявили, що залишаються залученими в Європі — ядерно та конвенційно. Вихід з Європи не стоїть на порядку денному.

Наскільки сильним було б НАТО без США? Чи могли б ми в серйозному випадку самі оборонятися від Росії?

-Нам не потрібно про це думати, бо ми альянс — і бо США твердо стоять за НАТО. Крім того, НАТО має безпосереднє значення для безпеки США. Є три причини.

По-перше: Безпечна Європа означає безпечну Америку.

По-друге: Арктика — сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія там активні. Для безпеки континентальної частини США вирішальна безпечна Арктика, і це ми можемо досягти лише разом.

По-третє: Північний Атлантик — щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північного Атлантику. Це теж можливо лише разом із НАТО.

Тож США мають прямий інтерес у безпеці в НАТО. Довго був великий перешкоджаючий фактор: ми, європейці, витрачали замало. Тепер ми надолужуємо.

Отже, ви чітко кажете: У серйозному випадку ми можемо покладатися на Трампа?

-Абсолютно! Я його дуже добре знаю. Він мені подобається. Він повністю інтегрований у НАТО. І за ним стоїть весь зовнішньо- та безпеково-політичний істеблішмент США: Державний департамент, Міністерство оборони, збройні сили — всі знають: щоб тримати США в безпеці, потрібне сильне НАТО.

У Німеччині молоді люди протестують проти військової служби. Як би ви мотивували молоде покоління боротися за свою країну?

-Є багато дебатів про це. Але коли я дивлюся на Німеччину — і також на мою країну, Нідерланди — то бачу чітку більшість, яка розуміє загрозу та необхідність захищати власну країну. У мене немає сумнівів: якщо стане серйозно, молоді люди будуть готові взяти зброю до рук. У Путіна 140 мільйонів мешканців. Держави НАТО разом мають близько мільярда. У всіх аспектах ми зараз сильніші за Росію.

У січні ви в BILD вимагали, щоб Німеччина значно більше витрачала на озброєння. Наскільки ви задоволені німцями наприкінці року?

-Я справді вражений. Німеччина каже: „Ми найбільша економіка Європи, сильна країна — ми маємо взяти лідерську роль“. Уся Європа це цінує. І я теж.