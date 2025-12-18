Президент США Дональд Трамп заявив, що «успадкував безлад» і зараз його «виправляє».

Це він сказав у зверненні до нації, і всі чекали, що це звернення буде про початок війни у Венесуелі, але ні. Він вчергове просто хвалився своїми досягненнями, значна частина з яких – уявні. Заявив, що при ньому знизилася інфляція та ціни, зросли зарплати, що через тиск на фармакологічні компанії вони знизили ціни на деякі ліки на 600%! (Тобто, тепер фармкомпанії платять покупцям ліків?).

Що за 11 місяців його команда досягла більшого, ніж будь-яка адміністрація в історії США, потік наркотиків до США морем скоротився на 94%, армія стала наймогутнішою у світі, мігрантів виганяють, на Близькому Сході “вперше за 3 тис. років” мир і таке інше.

Що раніше з Америки сміялися, а тепер вже ні. І що так добре, як при ньому, американцям ніколи не було.

Все.