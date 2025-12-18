Туреччина прагне повернути системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому, що покладе край суперечливій угоді, яка загострила її відносини зі США та іншими членами НАТО.

Такий крок також потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі-невидимки F-35, яких вона давно прагнула, пише Bloomberg.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порушив питання С-400 зі своїм російським колегою Володимиром Путіним під час зустрічі в Туркменістані минулого тижня, після аналогічних обговорень, що відбулися раніше між посадовцями двох країн, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Президентство Туреччини та міністерство оборони відмовилися від коментарів. Кремль заперечив, що таке прохання було зроблено під час зустрічі між двома лідерами.

Деталі для ракетної системи С-400 прибувають на авіабазу Муртед в Анкарі, на цьому фото, опублікованому Міністерством оборони Туреччини у 2019 році. Фотограф: Міністерство оборони Туреччини/Anadolu/Getty Images

Крок Ердогана відбувається після посилення тиску з боку Вашингтона щодо відмови від передових російських технологій. Питання володіння Туреччиною ракетами та її бажання знову приєднатися до програми F-35 обговорювалися під час зустрічі Ердогана в Білому домі з Дональдом Трампом у вересні. Близький союзник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара ближче до відмови від С-400, прогнозуючи, що це питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців.

Відмова від російської військової техніки може значно покращити зв’язки зі США, проклавши шлях до скасування американських санкцій проти турецької оборонної промисловості та доступу Анкари до військових літаків F-35, повідомили джерела. Високопоставлений турецький дипломат нещодавно заявив, що очікує скасування санкцій наступного року.

Туреччина придбала систему в період відчуження від своїх союзників по Організації Північноатлантичного договору, який розпочався під час президентства Барака Обами в США та поглибився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році. У той час Туреччина також прагнула придбати ракети Patriot американського виробництва, але стверджувала, що Вашингтон не налаштований на завершення угоди.

Це розчарування стало частиною виправдання Анкари для звернення до Росії та купівлі системи С-400.

Туреччина очікує, що її роль посередника між Росією та Україною спонукатиме Москву бути сприйнятливою до цього прохання, сказали джерела, які попросили не називати їх імен через делікатність теми.

Повернення коштів за ракети

Анкара також вимагає повернення мільярдів доларів, які вона витратила на купівлю системи ППО, за словами джерел. Це підвищує ймовірність того, що Туреччина попросить відрахування від рахунків за імпорт нафти та природного газу з Росії, сказали джерела, хоча вони додали, що це питання доведеться обговорювати.

Однак, вартість ракет і радарів С-400 блідне в порівнянні з дипломатичним капіталом, який Туреччина могла б отримати перед союзниками по НАТО, і зокрема перед Трампом, якщо позбудеться цієї системи, сказали джерела.

НАТО стверджує, що Росія могла б отримати важливі розвідувальні дані, якби Туреччина використовувала С-400 разом із західними літаками. Наразі Анкара не експлуатує цю систему.

Туреччина є домівкою для найбільшої армії військового альянсу після армії США, і її часто звинувачують у надмірному зближенні з Москвою. Ердоган заперечує це, але каже, що його країні потрібна збалансована зовнішня політика.

Його позиція щодо Росії та її війни проти України є прикладом цієї позиції. Він відмовився запроваджувати санкції проти Москви, але обмежив її можливості надсилати військові судна до Чорного моря через Босфор і надсилав зброю до Києва. Більше того, Ердоган має міцні стосунки як з Трампом, так і з Путіним.

США виключили Анкару з програми F-35 у 2019 році у відповідь на придбання С-400. Потім у 2020 році Вашингтон застосував Закон про протидію противникам Америки шляхом санкцій, відомий як CAATSA, щоб перешкодити оборонній промисловості Туреччини отримати доступ до конфіденційних технологій.

F-35 компанії Lockheed Martin Corp. вважаються найсучаснішими реактивними літаками у світі. Вони відомі як «квотербек» неба за свою здатність координувати атаки з іншими літаками та дронами, а вартість найдорожчої версії перевищує 100 мільйонів доларів за штуку.