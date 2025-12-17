Президент Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови свого офісу 28 листопада. Після цього вже ексголова Офісу президента в публічному просторі не з’являвся. У день указу Зеленського про його звільнення Єрмак дав єдиний коментар виданню New York Post про те, що йде на фронт: «Я готовий до будь-яких репресій… я чесна і порядна людина».

«Слідство.Інфо» звернулось до Генштабу ЗСУ із запитанням, чи долучився колишній чиновник до Сил Оборони і в якому роді військ. У Силах оборони дали відповідь Схопутні війська про те, що Андрій Єрмак у їх складі Службу не проходить.

Сам Андріяй Єрмак щодо його подальших планів після роботи в Офісі президента не відповів.

Журналісти також запитали у барата Андрія Єрмака — Дениса, чи знає той, де його брат. Запитання Єрмак молодший проігнорував. Але сказав, що щодо служби брат до нього не звертався.

«Щодо служби його — в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7», — каже Денис Єрмак.

Денис Єрмак, за інформацією Голови СБУ Василя Малюка, служить снайпером в Іноземному Легіоні Головного управління розвідки. СБУ, як повідомляв Малюк, у травні запобігла замаху на нього.

Сам Єрмак молодший в коментарі «Слідству.Інфо» сказав, що зараз служить на Покровському напрямку.

«Це не є справедливим. Він [Андрій Єрмак] зробив дуже багато, його усунули амери (американці, — ред.), щоб нас спробувати продавити на поступки», — сказав Денис Єрмак. Нагадуємо, що звільнення Єрмака старшого відбулось всередині переговорного процесу між Україною та США щодо завершення російсько-української війни.

5 грудня видання «Дзеркало тижня» повідомило, що Андрій Єрмак відвідував Службу зовнішньої розвідки. 11 грудня у СЗР відповіли на запит депутата Ярослава Железняка про те, що Андрій Єрмак до них для проходження Служби не звертався, і жодних особливих умов чи статусів громадянину Єрмаку не Службою надавались.

