За даними Кільського інституту, за перші десять місяців 2025 року Україна отримала від союзників лише 32,5 млрд євро військової допомоги – рекордно низько порівняно з середнім показником 2022–2024 років у 41,6 млрд євро.

Про це пише «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

Керівник проєкту Ukraine Support Tracker у Кільському інституті професор Крістоф Требеш зазначає, що, якщо темп допомоги залишиться таким, 2025-й стане найслабшим роком за підтримкою з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Хоча перша половина року була рекордною щодо європейської допомоги, США після лютого надавали практично нульову підтримку. Допомога таких країн, як Велика Британія, Франція та Німеччина, зросла у 2—3 рази, водночас Італія скоротила її на 15%, а Іспанія не надала жодної.

Найнадійнішими союзниками залишаються скандинавські країни — Швеція, Данія, Норвегія та Фінляндія. Точні суми допомоги від окремих країн інститут не надав.

Як повідомляло Інше ТВ, Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США