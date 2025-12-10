Їхній статки зросли у рази за рахунок криптовалютних проектів, угод з нерухомістю та акцій компаній, пов’язаних з фінансами та обороною, пише Nexta.

Дональд Трамп-молодший за рік виріс із 50 млн до приблизно 300 млн доларів.

Пік був восени – близько 500 млн, але акції його майнінгової компанії American Bitcoin просіли. Він також заробив на нерухомості та акціях компаній, пов’язаних з урядовими контрактами.

Ерік Трамп став найбагатшим спадкоємцем. Його статки оцінюють приблизно в 400 млн доларів.

Беррон Трамп, за даними Forbes, накопичив близько 150 млн. доларів. Він першим зацікавився криптовалютами і підштовхнув батька до їхнього запуску.

Беррон має мільярди токенів, які поки що заблоковані. Їхнє розблокування може принести йому понад 500 млн доларів.