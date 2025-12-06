Розслідування Міжнародного кримінального суду щодо вторгнення Росії в Україну триватиме навіть якщо переговори про припинення війни в Україні будуть успішними. Його може відкласти Рада Безпеки ООН, але лише на певний час.

Про це розповіла заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду Нажат Шамім Хан у коментарі агентству Associated Press (AP).

«Якщо розслідування триває, ми будемо дотримуватися наших власних нормативних рамок», – заявила заступниця прокурора.

Хан зазначила, що для того, щоб мир був тривалим і стійким, повинна бути можливість притягнення винуватців до відповідальності.

За її словами, Рада Безпеки може «попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважатиме, що є можливість укласти мирну угоду», додавши, що це буде лише «тимчасовою зупинкою».

Хан виступила наприкінці тижневої щорічної зустрічі суду, на яку в Гаазі зібралися сотні дипломатів, юристів та активістів, щоб обговорити безпрецедентні виклики, зокрема санкції США, російські ордери на арешт та занепокоєння щодо майбутнього суду.

Попри труднощі, Хан налаштована оптимістично. Вона каже, що під час засідання суд отримав «величезну підтримку» від 125 держав-членів. За її словами, це «дуже складний, але й дуже вирішальний час для міжнародного кримінального правосуддя».

МКС видав ордери на арешт глави Кремля Владіміра Путіна та п’яти соратників за їхню ймовірну причетність до військових злочинів в Україні. Кремль неодноразово заявляв, що не визнає юрисдикцію суду і вважає ордер недійсним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія готова закрити очі на ордер МКС на арешт Путіна, якщо переговори будуть в Женеві

А Нетаньягу відвідав Угорщину попри ордер МКС. А ще раніше Путін злітав у Монголію, теж попри ордер на арешт.