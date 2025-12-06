Улюблений тлумач Путіна, чоловік фігуристки Навки, колишній друг лібералів, людина «без коментарів» – усі ці вирази можна використати для характеристики прес-секретаря хазяїна Кремля Дмитра Пєскова. Explainer розповідає, як незмінний спікер Кремля збагатився на багаторічній брехні.

Царські годинники за царськими цінами

За даними Росстату, у Російській Федерації близько 11 млн людей живуть за межею бідності. Це означає, що 8,5% населення країни не можуть собі дозволити задоволення базових потреб, таких як харчування, житло та медичне обслуговування, а також не можуть забезпечити себе необхідними товарами та послугами, включаючи освіту. І це при тому, що Росстат маніпулює даними, зазначаючи межу бідності на рівні 16 863 рублів, хоча реальні мінімальні витрати росіян значно вищі, і поріг бідності в країні, очевидно, потребує перегляду.

Але в Росії є люди, яким бідність не загрожує – і вони можуть собі дозволити подарунки, на які звичайним росіянам доведеться копити роками. Один з них – Дмитро Пєсков.

Прес-секретар Путіна – пристрасний шанувальник дорогих годинників. У 2017 році Олексій Навальний розповів, що Пєсков носить хронометр Richard Mille RM 52-01 вартістю 37 млн рублів. З роками колекція тік-таків розкоші кремлівського чиновника тільки збільшується. І Пєсков її навіть не приховує. Explainer упізнав кілька моделей.

Отже, у Пєскова є годинник німецької марки A. Lange & Söhne Lange. «A. Lange & Söhne – це втілення німецьких годинників класу люкс. Королі та царі протягом понад 100 років були клієнтами годинникової мануфактури з Гласгютте», – так про цей бренд розповідається на спеціалізованому сайті, де продаються вживані хронометри.

Годинники, як у Пєскова, там виставлені на продаж за 4,2 млн рублів. Спеціаліст у цій сфері пояснив Explainer, що нові хронометри можна оцінити приблизно в 2-2,5 раза дорожче. Таким чином, Пєсков міг придбати годинник за 10 млн рублів. І не постеснявся прийти в ньому на інтерв’ю пропагандистському РІА Новини на Східному економічному форумі в 2025 році.

Тільки для покупки одного цього годинника Пєскову довелося б копити цілих 10 місяців – і нічого при цьому не їсти.

У його колекції є й годинник Zenith Defy Classic Jewelry приблизно за 10 млн рублів (вживані такої ж моделі продаються за 4,5 млн). Вони ювелірні: їхній безель прикрашений діамантами, а ремінець покритий синьою шкірою крокодила. Загальна вага всіх коштовних каменів у годиннику – 3,8 карата. В загальному, те, що потрібно справжньому російському чиновнику.

Нарешті, який слуга народу без знаменитих французьких годинників Breguet? Дмитро Пєсков носить модель 5177, корпус якої зроблений із білого золота. Вживані годинники цього бренду коштують близько 2,5 млн рублів, нові експерти Explainer оцінили в 5 млн.

Загалом, три хронометри путінського спікера коштують 25 млн рублів – це його дві річні зарплати. Але, зрештою, Пєсков багатий не тільки дорогими годинничками.

Помістя Пєскова

8 грудня 2021 року. Путін уже прийняв рішення про вторгнення в Україну, але посилено робить вигляд, що війни не буде. І навіть проводить бізнес-переговори з європейськими лідерами – наприклад, з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Всего через три місяці Греція введе санкції проти Росії у зв’язку з вторгненням в Україну, заборонивши польоти літаків і закривши кілька російських магазинів.

Але поки все гаразд. Путін говорить про зростання інвестицій, у залі його слухають журналісти та Пєсков.

Останній з такого випадку прилетів до Сочі літаком «Аерофлоту». Пєсков взагалі дивовижно часто подорожує до Сочі. Далеко не завжди ці перельоти збігаються з публічними заходами його боса. Наприклад, 10 серпня 2022 року Пєсков прибув до Сочі з московського аеропорту Внуково.

В цей же час Путін перебував у Ново-Огарєво, звідки по відеозв’язку брав участь у церемонії відкриття мосту в Череповці. Причому, завдяки проєкту «Система» ми знаємо, що це – саме кабінет у підмосковній резиденції Путіна. Шов над ним знаходиться трохи вище рівня стику плит (розслідувачі пояснили, як по ньому розрізняти три майже однакових кімнати в трьох різних локаціях).

Ще один приклад. 4 січня 2023 року. О 11:30 ранку Пєсков знову вилітає з Внуково до Сочі, як випливає з даних про авіаперельоти росіян. Путін того дня проводить нараду з ще не опальним Сергієм Шойгу і перебуває на Валдаї, судячи з розташування термостата біля вхідних дверей та папки для паперів на його робочому столі. Хоча його прес-служба бреше, що він нібито в Ново-Огарєво.

Таких польотів не по кремлівських справах Пєскова Explainer нарахував більше 50. Часто компанію йому складає дружина Тетяна Навка. Відповідь на питання, навіщо ж вони літають до Сочі без шефа Пєскова, знаходиться в 8 кілометрах від путінської резиденції «Бочари ручей».

Відстань від квартири Пєскова до резиденції його начальника “Яндекс.Карти”

Це житловий комплекс «Ідеал Хаус». Саме там Дмитро Пєсков купив 112-метрову квартиру.

ЖК у Сочі, де знаходиться квартира Пєскова “Яндекс”

Квартира Пєскова знаходиться на 6-му поверсі. З його балкона відкривається чудовий вид на Чорне море, до якого пішки приблизно 5 хвилин. У ЖК закрита охоронювана територія, басейн з підігрівом, тренажерний зал, гіпермаркет. Всередині – панорамні ліфти. А на поверхах – всього по дві-три квартири. Поруч – національний парк. Але головна особливість – це, звісно, вид на Чорне море.

Вид з дому Дмитра Пєскова “Яндекс”

Судячи з виписки з Росреєстру, цю квартиру Пєсков купив у 2011 році. Судячи з цін на квадратний метр, житло Пєскова може коштувати близько 60 млн рублів.

Звичайно, прес-секретар Путіна володіє великою квартирою і в самому центрі Москви. Вона розташована в будинку в Нововаганьковському провулку, раніше він носив ім’я Павлика Морозова.

Дім у Нововаганьковському провулку, де знаходиться квартира Пєскова “Яндекс”

113-метрові апартаменти дісталися Пєскову у спадщину – від його батька – Сергія Пєскова. Він теж був чиновником і займався просуванням комуністичної ідеології за кордоном. Спочатку він це робив у Комітеті солідарності з країнами Азії та Африки, потім у Союзі радянських товариств дружби з зарубіжними країнами. Незадовго до своєї кончини батько Пєскова працював послом у Пакистані та Омані.

Батько Дмитра Пєскова (зліва) “Вікіпедія”

Пєсков-старший отримав її, звісно, безкоштовно. А після його смерті в 2014 році власником приміщення став його син Дмитро.

Але цього було явно недостатньо: в квітні 2022 року, через два місяці після початку війни, він придбав апартаменти в «Москва-Сіті» — 90-метрову квартиру в башті «Око». Її ринкова вартість – близько 70 млн. Про цю покупку також писало видання «Метла».

Башта “Око”, де знаходяться апартаменти Пєскова bochkarev-msc.livejournal.com

Але й на цьому список нерухомості Пєскова не закінчується. Путінський прес-секретар живе в домі на Рубльовці в котеджному селищі «Третя охота». Його площа – майже 800 квадратів, вартість – близько мільярда рублів. У 2015 році цей маєток купила дружина Пєскова – Тетяна Навка. Заодно прикупивши ще й два ділянки, загальною площею майже в гектар. Про нього також розповідав у своєму розслідуванні Олексій Навальний.

Дім Пєскова і Навки navalny.com

А ось так виглядає охоронюваний в’їзд на територію ВІП-селища та КПП.

КПП ЖК “Третя охота”

У Москві ж Тетяна Навка володіє елітною квартирою площею 180 квадратних метрів у знаменитому житловому комплексі «Коперник» на Великій Якиманці. Спа, басейн, один з найдорожчих фітнес-клубів столиці. У парі сотень метрів – Кремль. Через дорогу – «Президент Отель», більш відомий як московський офіс Рамзана Кадирова та його бандитів. Житло трохи меншої площі продається там за 285 млн рублів.

ЖК “Коперник”, де знаходиться квартира Тетяни Навки cian.ru

Крім того, фігуристка володіє 108-метровими апартаментами в люксовому ЖК Polyanka Plaza – за 100 млн рублів.

ЖК Polyanka Plaza, де знаходиться квартира Навки cian.ru

За даними американського Мінфіну, екс-фігуристка також володіє нерухомістю в Москві, Підмосков’ї та в окупованому Криму на суму щонайменше 10 млн доларів.

Загалом, Тетяна Навка та Дмитро Пєсков є власниками майна майже на 2 млрд рублів.

Але й це лише частина капіталів сім’ї.

На крилах олігарха

До війни Пєсков цінував Європу: він регулярно літав в Італію та Францію, свідчить витік про перельоти росіян. Але після вторгнення та санкцій там його більше не чекають – Пєсков опинився під санкціями ЄС уже на п’ятий день повномасштабної війни Росії проти України.

Однак чиновник знайшов заміну Риму, Парижу, Женеві, Ризі та Венеції – тепер він подорожує на Мальдіви, в Емірати та Туреччину.

19 серпня 2023 року він прилітає до Москви з курортного міста Мугла, але не на літаку «Аерофлоту» чи компанії «Росія». Пєсков летить на бізнес-джеті Bombardier Global з номером RA-73573 і вартістю 60 млн доларів.

Літак з номером RA-73573, що належить Олександру Ткачову jetphotos

У грудні 2023 року видання «Вєрстка» розповідало, що де-факто власником літака є колишній міністр сільського господарства та губернатор Кубані, а нині – успішний підприємець Олександр Ткачов. Бізнес-джет був оформлений на компанію «Прямі інвестиції», засновану всього за пів року до цього. Єдиноособово володіє та керує фірмою Дмитро Белендрясов. У 2017 році протягом п’яти місяців він був формальним власником винодельні «Шато де Талю», якою до нього та після володіє дружина екс-міністра Ольга Ткачова. Explainer завдяки базі авіаперельотів підтвердив, що Ткачов літає на літаку з номером RA-73573. Наприклад, у вересні 2023-го він подорожував на ньому до турецького Даламану.

Ткачов «прославився» скандальним відео в компанії з прес-секретарем колишнього президента Медведєва Наталією Тимаковою та помічником президента Аркадієм Дворковичем: вони співали та пили на борту ВІП-літака.

Пєсков заявив, що це — в порядку норми: «Нічого в цьому немає зазорного. Головне, при цьому не порушувати жодних правил».

Сьогодні ж Ткачов – аграрний олігарх. Він є контрольним акціонером фірми «Агрокомплекс» ім. Н. І. Ткачова — найбільшого землевласника Росії. У грудні 2022 року видання The Wall Street Journal писало, що «Агрокомплекс» в ході вторгнення Росії в Україну захопив 160 тис. гектарів землі в Донецькій та Луганській областях у українських агрокомпаній. Восени 2022 року пов’язана з Олександром Ткачовим компанія «Горні вершини» та корпорація «Кавказ. РФ» підписали договір купівлі-продажу акцій управляючої компанії «Архиз» та акціонерну угоду на право управління гірськолижним курортом у Карачаєво-Черкесії. А в березні 2023 стало відомо, що компанія Ткачова «Горні вершини» купила гірськолижний курорт «Архиз» у КЧР за 24 млрд рублів.

За польоти за гроші олігарха в країні з нормальною правовою системою чиновник будь-якого рангу був би звільнений за корупцію — але це не про сьогоднішню Росію.

Привілеї для коханої

Третього жовтня 2025 року школярам по всій країні на уроці «Розмови про важливе» роздали картки під назвою «Гордість Росії». Всередині завдання – співвіднести людину та її досягнення.

Тетяна Навка в матеріалах до уроку “Розмови про важливе”

Першим серед чотирьох героїв батьківщини красується портрет Тетяни Навки. Великої спортсменки, чиє основне досягнення, втім, уже давно – статус дружини прес-секретаря диктатора.

Кумир любителів фігурного катання з усього світу, 15 років проживша в США, володарка американського громадянства, уродженка українського Дніпропетровська, сьогодні Навка – вірна служителька режиму, що розв’язав війну.

Тетяна Навка ТАСС

«У Навки завжди був такий цікавий статус, — розповідає ведуча телеканалу «Дощ» Анна Монгайт. — З одного боку, вона їздила в Канни, ходила по червоній доріжці, брала участь у всіх великих світських подіях. Була амбассадоркою (виробника годинників) Chopard. З іншого боку, вона – з тих світських дів, які їздили до Рамзана Кадирова на модний показ, організований його дочкою Айшат».

Навка – володарка всіх можливих призів у танцях на льоду. Після перемоги на Олімпіаді в Турині вона виступала в професійних шоу за великі гонорари. Тож бідною до знайомства на Олімпіаді в Сочі з Пєсковим та шлюбу влітку 15-го вона не була. Але в шлюбі з Пєсковим вона живе як дружина мультимільйонерки.

У столиці вона переміщується між домами на автомобілі Mercedes. З номером 001, та ще й 77-ї спецсерії – це в тому числі Кремль і ФСО.

Автомобіль Тетяни Навки nomerogram.ru

Також Explainer з’ясував, що Навка входить до числа російських мільярдерів – завдяки витоку про банківські вклади жителів РФ. Тільки в ВТБ у Навки лежать 2 млрд 400 млн рублів на депозиті, станом на початок 2025 року. Одних відсотків за рік по них капає приблизно 340 мільйонів. І це без урахування зарплат, гонорарів, кремлівських грантів на десятки мільйонів.

І ці 2,4 млрд зовсім не б’ються з офіційними доходами Навки. Судячи з декларації Дмитра Пєскова, з 2009 по 2014 роки його супруга заробила всього 15 млн рублів. Але з 2015-го її доходи почали різко зростати – в той рік Навка заробила вже 89 млн рублів. У 2016-му – вже 121 млн. Загалом, з 2015-го по 2021-й роки дохід дружини Дмитра Пєскова склав 1,3 млрд рублів. Але ніяк не 2,4 млрд рублів, які Навка зберігає на банківському депозиті.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка РІА Новини

Гроші дружина Пєскова отримує в тому числі від держави – попри очевидний конфлікт інтересів. У листопаді 2025-го Президентський фонд культурних ініціатив роздав гроші на наступний рік. 28 мільйонів рублів дісталися Тетяні Навці – за цю суму супруга прес-секретаря президента привезе до Ялти свій мюзикл «Руслан і Людмила» – але виступати буде не на ковзанках, а на роликах (у Ялті крижаних арен немає). В описі проєкту зазначається, що спектакль транслює «фундаментальні цінності російської культури». В якості обґрунтування суспільної значущості наведені відгуки про шоу в інтернеті. Навка визнавалася, що любить відпочивати з Пєсковим в цьому анексованому регіоні України. Загалом же Навка в 2025 році отримала президентських грантів майже на 80 млн рублів.

Золоті діти

Ще в 2017 році ФБК показував звичний спосіб життя старшого сина Пєскова Миколи: дорогі вечірки, розкішна 110-метрова квартира на Дорогомиловській, елітні машини та більше сотні неоплачених штрафів ДАІ. Тоді ж стало відомо, що в юності Микола жив у Британії під прізвищем Чоулз — і був засуджений там за напад, провівши понад рік в англійській в’язниці.

Інстаграм Миколи Пєскова navalny.com

Після початку війни Микола знову опинився в центрі скандалу. У вересні 2022 року активісти «Популярної політики» додзвонилися йому, представившись військкоматом. Почувши «явитися завтра», Пєсков-молодший відмовився — і пояснив, що, враховуючи, «хто він такий», відправлятися на фронт «неправильно».

У нього були зовсім інші плани, адже до жовтня 2023 року Микола Пєсков влаштувався на роботу до фонду «Росконгресс». Цей фонд проводить Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЄФ), головними героями якого в останні роки стали таліби. Причому Пєсков відразу зайняв там досить солідну посаду радника директора з проєктів. Тільки за цю роботу він отримує в місяць від 100 до 200 тис. рублів.

Молодший син прес-секретаря Путіна — Михайло, якого в сім’ї називають Мікою, звик до Європи. Частина дитинства він провів у Франції, а в Росії вступив до МДІМО. До війни Міка вільно літав до Парижа та інших міст ЄС, але після санкцій, як показують витоки, його маршрути також звузилися до Туреччини та ОАЕ.

Михайло Пєсков соцмережі

У 2021 Міка Пєсков прокоментував у своєму Instagram-акаунті загибель автоблогера Саїда Губденського, який влаштував масове ДТП на Кутузовському проспекті в Москві.

«Можу сказати одне: я і всі інші продовжимо ганяти, але все ж я сподіваюся, що ця ситуація когось чомусь навчить», — написав він. Як з’ясував Explainer, свою обіцянку Міка виконав. На своїй Toyota Camry, згідно з витоками, він умудрився потрапити в кілька ДТП.

А у 27-річної Лізи Пєскової — вже є свій різноманітний бізнес. Багато років Ліза жила на дві країни: Росію та Францію. У Нормандії вона вчилася в міжнародній школі Ecole des Roches, у Москві — в Інституті країн Азії та Африки.

Ліза Пєскова Соцмережі

Як раніше з’ясував проєкт «Можем пояснити», перші дні війни вона теж зустріла не на батьківщині. Як показують витоки, за 17 годин до початку вторгнення вона вилетіла до Парижа — туди, де у неї та її матері Катерини Солочинської знаходиться 180-метрова квартира в престижному районі.

Вже в червні 2022-го Ліза потрапила під персональні санкції ЄС — їй заборонили в’їзд до Європи, де вона виросла і провела половину життя. Витоки, вивчені нами, показують, що маршрути змінилися на ОАЕ, Туреччину, Таїланд, Катар та Казахстан. Свой останній день народження вона відзначала в Дубаї — на яхті разом з мамою.

Незважаючи на війну Ліза продовжила заробляти в Росії. Її спроби вести бізнес — туристична «Сперанса ДС» та бренд одягу «Ліза і Саша» — провалилися і компанії були ліквідовані.

Але частка в рекламному агентстві «Центрум», що працює майже виключно на держконтрактах, стала золотою жилою: за підсумками 2022 року виручка компанії зросла в 70 разів, а серед головних клієнтів — Мінпромторг, Мінсільгосп та уряд Москви. У 2024-му виручка компанії Пєскової склала 185 млн рублів, чистий прибуток – 4 млн.