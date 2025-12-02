В ніч на вівторок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з першим офіційним візитом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін на своїй сторінці в соцмережі Х.

“Маю честь вітати президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу та демократію, залишається непохитною”, – написав прем’єр Ірландії.

Зеленський проведе низку зустрічей. Зокрема він зустрінеться із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі, проведе двосторонню зустріч із прем’єр-міністром та візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму.

Цей візит є першим офіційним візитом до Ірландії президента України Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської.