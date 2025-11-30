У Сполучених Штатах стартувала зустріч української делегації з американською стороною для обговорення подальших кроків для досягнення миру – справедливого і стійкого.

Про це у Telegram повідомив голова делегації та секретар РНБО Рустем Умєров 30 листопада.

За його словами, делегація працює за чіткими директивами президента України — захист інтересів держави, предметний діалог та просування рішень, напрацьованих під час зустрічей у Женеві.

“Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки”, — зазначив Умєров. На фото, які запостив Умєров, немає Буданова, хоча повідомлялося, що він має бути на перемовинах.

Раніше Зеленський оновив склад делегації України на переговори з США:

Умєров Рустем – секретар РНБО, голова делегації;

Бевз Олександр — радник Кабінету президента ОПУ;

Буданов Кирило – начальник ГУР Міноборони України;

Гнатов Андрій – начальник Генерального штабу ЗСУ;

Іващенко Олег – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Кислиця Сергій – перший заступник міністра закордонних справ України;

Острянський Євгеній – перший заступник секретаря РНБО;

Поклад Олександр – заступник голови СБУ;

Скібіцький Вадим – заступник начальника ГУР Міноборони України.

До складу команди США входять державний секретар Марко Рубіо, спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф та зять президента США Трампа Джаред Кушнер. Це друга зустріч делегацій в тому форматі після перемовин у Женеві 23 листопада.

Агенція Axios з посиланням на джерела пише, що американські та українські чиновники проведуть переговори в Маямі, перш ніж посланці президента Трампа вирушать до Москви на зустріч з Путіним.