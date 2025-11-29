Про це повідомив президент Зеленський у соцмережах:

-Провів нараду з першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим. Для України важливо рухатись далі у цифровій трансформації нашої держави. Цифровізація державних послуг, цифровізація у сфері оборони, цифрове визначення досягнень бойових підрозділів на основі реальних заслуг на полі бою – усе це вже довело свою ефективність. Будемо продовжувати таку трансформацію, і Михайло доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу.

Триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Все це принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства. Окремо обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні. Також є вагомі досягнення нашої держави в підтримці оборонних виробничих проєктів, зокрема на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій. Готуємо додаткові рішення, які підтримають галузь оборонного виробництва.