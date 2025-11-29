Тематичний огляд світових медіа підготували Новини.Live.

The Guardian називає Єрмака незамінним помічником президента. Важко переоцінити значення екскерівника ОП в українській політичній системі. Він поєднує в собі кілька ролей для Зеленського: найнадійніший радник, виконавець внутрішньої політики, контролер доступу до президента, головна контактна особа для іноземних політиків і ключовий переговірник з питань миру. Єрмак — настільки впливовий, що люди, які знають, як працює президентська адміністрація, описують його відносини із Зеленським як симбіотичні.

Euronews цитує заяву Єврокомісії про те, що поточне розслідування та обшуки, які відбулися в п’ятницю вранці в керівника ОП, демонструють, що українські антикорупційні органи функціонують. Боротьба з корупцією — ключовий елемент для вступу країни до ЄС, наголошують там.

Reuters називає Єрмака головним брокером влади і близьким другом Зеленського ще з часів, коли президент був телевізійним коміком, а Єрмак допоміг йому провести успішну кампанію як опозиційному кандидату на виборах 2019 року. З того часу 54-річний Єрмак позиціонує себе як головного керівника, що ухвалює рішення, водночас потрапляє під критику як в країні, так і за кордоном як не обраний радник з надмірною владою.

WP відзначає, що раптова відставка Єрмака стала найзначнішою зміною в адміністрації Зеленського з початку війни, що свідчить як про серйозність розслідування, так і про зростаючі побоювання в Україні, що Вашингтон або Москва можуть використати цей скандал на переговорах. Єрмак, який майже постійно з’являвся поруч із Зеленським з моменту повномасштабного вторгнення Росії, став однією з найсуперечливіших фігур у країні та зазнав широкої критики за надмірну консолідацію влади.

Bloomberg акцентує на тому, що звільнення найближчого і найсуперечливішого соратника Зеленського відбувається в критичний для України момент, коли Трамп відновлює дипломатичні зусилля, щоб покласти край війні. Єрмак був головним переговірником на перемовинах із США в Женеві минулого вікенду, які допомогли змінити пропозиції і зробити їх більш прийнятними для Києва та союзників. Але його відставка також демонструє протистояння між найближчим оточенням президента та антикорупційними органами країни.