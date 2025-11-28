Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.

Про це йдеться в Указі глави української держави №866/2025.

“Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія”, – сказано в документі.

Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО один рік і чотири місяці — з 26 березня 2024 року по 18 липня 2025 року, коли на цю посаду було призначено Рустема Умєрова.

Литвиненко не є кадровим дипломатом; працював в Апараті РНБО, Службі безпеки України, Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД). З 23 липня 2021 року очолював Службу зовнішньої розвідки України.

Він змінить на цій посаді Володимира Толкача, призначеного Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сербія 13 грудня 2021 року.