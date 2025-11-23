Затримки адміністрації Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців, запущеної колишнім президентом-демократом Джо Байденом, станом на 31 березня поставили під загрозу втрати легального статусу майже 200 000 людей.

Такі внутрішні дані уряду США, пише агентство Reuters. Раніше кількість українців, яких торкнулися затримки, не повідомлялася.

Гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в’їхати до США на початковий дворічний період. Це невелика частка від 5,9 мільйона українських біженців у всьому світі, 5,3 мільйона з яких, за даними Організації Об’єднаних Націй, перебувають у Європі.

Агентство Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу – і роботу – через затримки в обробці заявок на поновлення, зокрема з працівниками технічних служб, вихователем дошкільного закладу, фінансовим планувальником, дизайнером інтер’єрів та студентом коледжу. Вони розповіли, як жили за рахунок своїх заощаджень, шукали підтримки в громаді та брали в борг, щоб забезпечити себе, поки чекають на рішення щодо свого статусу.

Деякі з опитаних Reuters людей сказали, що вони хвилюються, що їх можуть заарештувати імміграційні служби США. Хтось розповів, що залишається в США або виїхали зі США до Канади, Європи та Південної Америки. Повернення до України не для всіх є варіантом через руйнування житла внаслідок російських обстрілів.

Як нагадує агентство, адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми в січні 2025 року, посилаючись на міркування безпеки. Після суперечливої ​​зустрічі в Овальному кабінеті з Президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив у березні, що він зважує, чи варто повністю скасовувати правовий статус українців.

Як повідомляло Інше ТВ, США депортували 50 українців – 18 листопада вони перетнули кордон України