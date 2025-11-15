Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій проти росії. Про це вона оголосила після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами в Берліні, передає пресслужба ЄС, пише УНН.

Війни програє той, у кого першим закінчаться гроші чи солдати. Саме тому ми продовжуємо тиснути на росію за допомогою санкцій. Триває робота над 20-м пакетом санкцій, і санкції явно працюють краще, коли їх підтримують наші міжнародні партнери – сказала дипломатка.

Вона також високо оцінила останні санкції, запроваджені урядом США проти російських нафтових компаній.

Як пише dpa Каллас не надала жодних подробиць щодо нових можливих заходів у 20-му пакеті санкцій. Та, за словами брюссельських дипломатів, мішенню можуть стати інші російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.