Президент України Володимир Зеленський — «дуже принципова людина» і «не корумпований», попри масштабне антикорупційне розслідування, яке цього тижня призвело до відставки міністра енергетики та міністра юстиції.

Про це заявив радник президента Андрій Єрмак в інтерв’ю POLITICO.

Єрмак наголосив, що сам Зеленський має бути «поза підозрами», адже саме він «оголосив боротьбу» з корупцією та дозволив проводити «абсолютно вільні розслідування», які довели, що антикорупційні органи «незалежні та працюють».

Натяки на маніпуляції

Водночас Єрмак, який постійно перебуває поруч із Зеленським, припустив, що «деякі політичні сили використовують» розслідування, щоб дискредитувати українське керівництво, а безпідставні обвинувачення, що руйнують репутацію, можуть «статися з будь-ким». Він додав: «Перш ніж судити людей, необхідні суди й розслідування».

Реакція Києва прозвучала через кілька днів після того, як Україну сколихнуло найбільше корупційне розслідування за часів президентства Зеленського: антикорупційні органи повідомили в понеділок, що деякі його соратники нібито причетні до схеми з привласнення близько $100 млн в енергетичному секторі.

Може бути боляче

Скандал вибухнув на тлі відключень електроенергії, спричинених російськими ударами, тоді як держава заявляє, що витратила десятки мільйонів євро на захист енергетичної інфраструктури від дронів і ракет.

Брюссель стискає зуби

Це змусило посадовців ЄС вимагати від Києва запевнень щодо зусиль у боротьбі з корупцією, повідомляє Віктор Джек — хоча поки що ніхто не говорить про припинення фінансової допомоги.

Зеленський «має заспокоїти всіх, найімовірніше, планом щодо того, як виправити ситуацію з корупцією», сказав один чиновник ЄС через тиждень після того, як Єврокомісія відзначила «обмежений прогрес» у боротьбі з корупцією в Україні за останній рік.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав у четвер після розмови з Зеленським, що Берлін очікує, що «Україна просуватиметься вперед з антикорупційними заходами та реформами». Тут можна прочитати матеріал.

Від скандалу до фінансової ями

Момент дуже невдалий для Києва, який наступного року стикається з дефіцитом бюджету у €41 млрд. Брюссель наполягає на використанні заморожених російських активів як «позики для репарацій», щоб допомогти Україні протриматися — але Бельгія блокує це через страх перед російською відплатою.

Як все може розвалитися

У матеріалі Б’ярке Сміт-Маєра йдеться, що Україні доведеться почати затягувати паски вже з квітня, якщо нові кошти не надійдуть — і протягом кількох місяців імовірні болючі заходи: від вилучення грошей у муніципалітетів до відтермінування виплат зарплат держслужбовцям.

Ідеальний шторм зі скандалів, небажання використовувати російські активи та атаки дронів (у тому числі масований наліт цієї ночі) шкодить Україні. Київ уже не раз долав гірші обставини — але зараз йому потрібно трохи хороших новин, і швидко.