Церемонія відбулася в Лондоні, а вручав премію 2025 року російський політик Володимир Кара-Мурза.

Про це повідомляє Медуза.

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вийшов на свободу в червні цього року після п’яти років ув’язнення. Його засудили в 2021 році, а затримали в 2020 — після того, як він оголосив, що братиме участь у виборах президента Білорусі.

Премія імені Сергія Магнітського вручається з 2015 року — вона була заснована главою фонду Hermitage Capital Біллом Браудером, який працював з Магнітським, а після його загибелі в СІЗО «Матроська тиша» домагався санкцій для російського керівництва. У 2024 році премію Магнітського отримала Юлія Навальна, а ще роком раніше — дружина Володимира Кара-Мурзи, який на той момент перебував у в’язниці, Євгенія Кара-Мурза.

