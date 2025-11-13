Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі просить передати його Україні як цивільного заручника — політик написав відкритого листа президенту Зеленському.

«Вчора мене перевезли з тюремної лікарні, де я лікувався від тяжкого отруєння, назад до в’язниці — до того персоналу, який мене й отруїв.

Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Розправи наді мною від самого початку вимагав путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням», — пише Саакашвілі.

Справи проти себе він називає політично вмотивованими, а нинішню грузинську владу — проросійською.

«В матеріалах справи містяться ваші заяви, а також заяви Михайла Подоляка. Тобто незаконна грузинська влада прямо оголошує Україну ворожою іноземною державою.

У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов’язані з війною.

Я — громадянин України. Хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками.

Я знаю, що українці своїх не полишають, і розраховую на вас», — додає він.