Діти з Миколаївської області мають можливість безоплатно долучитися до державного експериментального проєкту «Карпатська зміна» та провести 21 день у безпечному середовищі, відпочиваючи й відновлюючи ментальне та фізичне здоров’я.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА, передає Інше ТВ.

Програма спрямована на підтримку дітей із прифронтових територій, які через війну регулярно стикаються з обстрілами, повітряними тривогами та психологічним навантаженням.

У межах проєкту діти проходитимуть психосоціальне відновлення в санаторіях та оздоровчих закладах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та інших західних областей України. На них чекають заняття з психологами, медичний супровід, спортивні активності, творчі майстер-класи, командні ігри та екскурсії.

Усі витрати на проживання, харчування, культурно-розважальну програму та роботу фахівців покриваються коштом державного бюджету.

Хто може скористатися можливістю?

До участі запрошуються діти віком від 7 до 18 років, які проживають на території Миколаївської області.

Першочергове право на оздоровлення мають:

– діти, які проживають у зонах можливих або активних бойових дій;

– діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання;

– діти загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

– діти, повернені з тимчасово окупованих територій або з-під загрози примусової депортації.

Також путівки надаватимуться дітям військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ДСНС, дітям з інвалідністю й дітям із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як скористатися можливістю?

Батькам або законним представникам необхідно подати заяву до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання дитини.

Зробити це можна особисто або надіслати документи в електронній формі на офіційну пошту відповідного органу соцзахисту, засвідчивши заяву за допомогою «Дія.Підпис» або КЕП.

Для оформлення необхідно підготувати:

– заяву встановленої форми;

– паспорт або ID-картку одного з батьків та РНОКПП;

– свідоцтво про народження або ID-картку дитини;

– довідку про реєстрацію місця проживання або довідку ВПО;

– документ, що підтверджує право на пільгу (за наявності).

Після підтвердження участі та включення дитини до групи батькам потрібно буде оформити медичну довідку за формою № 079/о та надати письмову згоду на психологічний супровід.

Куди звертатися?

За додатковою інформацією щодо участі в проєкті та подання документів можна звернутися до Департамент соціального захисту населення Миколаївської ОДА або районних управлінь соціального захисту населення.

Скористайтеся можливістю подарувати дітям 21 день відпочинку, підтримки та відновлення в безпечному середовищі.

Ознайомитися з першоджерелом та текстом Постанови № 1289 можна тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2026-%D0%BF#Text.