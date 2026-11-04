У Центральному районі Миколаєва арештували техніку та документи у справі щодо ймовірної схеми завищення вартості дорожніх ремонтів, через яку бюджет зазнав збитків на понад 2 мільйони гривень.

Відповідне рішення ухвалив Центральний районний суд Миколаєва 29 жовтня 2026 року.

Йдеться про привласнення грошових коштів посадовими особами Адміністрації Центрального району ММР Миколаївської області під час укладання договорів на виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на території міста Миколаєва.

Розслідується кримінальне провадження за обставинами протиправної діяльності посадових осіб адміністрації Центрального району міста Миколаєва, які за попередньою змовою з представниками комерційних установ організували та провели процедури публічних закупівель на виконання робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття на території міста Миколаєва.

Встановлено, що заступник начальника управління комунального господарства, благоустрою, розвитку та відновлення інфраструктури в адміністрації Центрального району міста Миколаєва з попереднім погодженням з представниками комерційних структур, лобіювала внесення недостовірних даних до кошторисної документації та актів виконаних робіт, а саме включення єдиного податку та військового збору в договірну ціну, що в подальшому призвело до нанесення збитків бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування призначено та проведено судово-економічну експертизу, у висновку якої зазначено, що вище вказані комерційні підприємства нанесли адміністрації Центрального району міста Миколаєва Миколаївської міської ради, внаслідок прийняття та оплати завищеної вартості робіт з поточного ремонту шляхом необґрунтовано включеного єдиного податку та військового збору до актів приймання виконаних робіт у сумі 2 010 900,06 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено та зафіксовано причетність до вказаного кримінального правопорушення співробітники адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради, а саме: начальник управління комунального господарства, благоустрою, розвитку та відновлення інфраструктури, який погоджував об`єкти для виконання робіт з поточного ремонту доріг з головою адміністрації Центрального району міста Миколаєва, погоджував виконання робіт з поточного ремонту доріг без підписаних договорів. Та заступник начальника управління комунального господарства, благоустрою, розвитку та відновлення інфраструктури, яка контролювала підписання договорів, актів виконаних робіт та інших документів з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, контролювала своєчасну подачу тендерних пропозицій від підконтрольних ФОПів на тендерні закупівлі, підтримувала зв`язок з фактичним керівником підконтрольних суб`єктів господарювання та фахівцем технічного нагляду.

Суд вирішив, що вилучені документація, банківські картки, комп`ютерна техніка, мобільний телефон, печатки, чорнові записи використовувались в ході здійснення протиправної діяльності, отже є знаряддями та засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли їх сліди; є необхідність у їх огляді та дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження і встановленні осіб, причетних до вчинення злочинів; отже зазначене вище майно відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у ст. 98 КПК України, а за такого відповідно до ст. 170 КПК України зазначене майно підлягає арешту.