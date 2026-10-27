Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє: у січні – вересні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 3,7 млн грн транспортного податку.

Основна сума сплаченого податку, а саме 2,9 млн грн, перерахована власниками авто – фізичними особами. Внесок у сплату транспортного податку від юридичних осіб склав 763,8 тис. гривень.

Нагадуємо: податок сплачують власники легкових авто, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році – понад 3,2 млн гривень). Ставка податку фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

Для громадян процедура максимально спрощена. Податкові органи самостійно обчислюють суму податку та надсилають податкове повідомлення-рішення. Після отримання такого повідомлення фізична особа повинна сплатити податок протягом 60 днів. У разі прострочення передбачені штрафи та пеня.

Якщо власник авто вважає, що податок нараховано помилково (наприклад, авто було продане), він має право звернутися до податкової для проведення звірки даних.

Компанії самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і подають декларацію.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки та довкілля України.