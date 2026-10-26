Щонайменше двох ударів ножем у шию завдав 36-річний онук 89-річній жінці. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні. Поліцейські розшукали та затримали чоловіка, вилучили знаряддя злочину і вже повідомили йому про підозру. Нині суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує до довічного ув’язнення.

Повідомлення про те, що в одному з будинків у м. Баштанка 89-річна жінці завдали ударів ножем у шию та до вчинення злочину може бути причетний її онук, надійшло до поліції вдень 24 жовтня.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, оперативники та криміналіст Баштанського районного відділу поліції. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження 36-річного чоловіка та доставили його до райвідділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

Поліцейські встановили, що фігурант проживав разом із 89-річною родичкою. Коли жінка відпочивала у своїй кімнаті, онук ножем завдав декілька ударів у шию. Потерпілу медики госпіталізували до місцевої лікарні, однак від отриманих тілесних ушкоджень вона померла.

У Миколаївській прокуратурі уточнили, що між 36-річним чоловіком та його 89-річною бабусею виник конфлікт, під час якого чоловік схопив кухонний ніж і вдарив ним літню жінку в шию.

Ніж, яким чоловік завдав смертельних поранень, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловікові про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Нині суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Джерело: https://mk.npu.gov.ua/news/pozbavyv-zhyttia-vlasnu-babusiu-u-bashtantsi-politseiski-zatrymaly-cholovika-za-pidozroiu-v-umysnomu-vbyvstvi