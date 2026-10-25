Про Дрогобич жарт, хоча саме звідти кілька днів назад Миколаївський зоопарк отримав двох тигренят (ФОТО, ВІДЕО)

А тепер стало відомо, що в ніч з суботи на неділю в зоопарку сталася надзвичайна подія. Через пруття огорожі втекла маленька тигриця віком 4 половиною місяця.

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій.

Розмір тигреняти – як дорослий спанієль. Як тварина вибралась вольєру вже встановлено . 3 8 ранку по тер ідуть пошуки, обійшли всю територію, Запорошували кінолога з мисливськими собаками. Результату доки не має.

Можливо, тигреняті страшно, десь сховалося. Пошуки продовжуються.