У полезахисних лісових смугах Бурилівського старостинського округу Кривоозерської селищної ради інспектори ПЕК № 2 виявили факти незаконної порубки 29 дубів та 34 ясенів.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Загальна сума шкоди, заподіяної державі внаслідок незаконної порубки дерев, перевищує 1,2 млн. грн.

За обома фактами інспекція направила повідомлення про кримінальні правопорушення до Первомайської окружної прокуратури в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.

За інформацією прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

Як повідомляло Інше ТВ, Понад 0,5 млн.грн. збитків – у липні на Миколаївщині виявлено незаконну порубку 457 дерев (ФОТО, ВІДЕО)