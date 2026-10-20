Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні, 20 жовтня, о 18:31 ворог наніс удар БпЛА по ТЦ “Епіцентр”.

Спочатку було відомо про двох поранених.

Станом на зараз кількість збільшилася, повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

«На жаль, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до восьми людей: п’ять жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років. Двох жінок госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості. Інші постраждалі отримали медичну допомогу та надалі лікуватимуться амбулаторно», – зазначив Георгій Решетілов.