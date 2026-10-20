У Миколаєві поліцейські документують наслідки ворожого обстрілу.



Вночі та вранці 20 жовтня ворог атакував обласний центр. Внаслідок удару жінка старшого віку отримала травми. На місці події її оглянули медики та призначили амбулаторне лікування.





Також зазнали пошкоджень п’ять багатоквартирних будинків, знищені три легкові автомобілі, ще пʼять – пошкоджені.



На місцях подій, у рамках ст. 438 Кримінального кодексу України, фіксують наслідки, збирають та вилучають речові докази воєнних злочинів рф слідчі відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління та поліцейські слідчо-оперативних груп територіальних відділень поліції Миколаївського райуправління.