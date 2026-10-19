Інгульський районній суд міста Миколаєва визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розташування українських військовослужбовців.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 жовтня.

У 2023-2024 роках мешканець Миколаєва в Telegram розповідав співрозмовнику про розташування військових.

«Короче формируют банду. Две. Одна на Херсонское направление. Её формируют в Коблево. Другая на Запорожье…», — писав він.

До повідомлень обвинувачений додав скриншоти карти з позначками.

У лютому 2025-го при обшуку за місцем його проживання вилучили мобільний телефон із перепискою, банку з-під кави, в якій був канабіс, а також 34 патрони. Тож йому ще інкримінували незаконне придбання і зберігання боєприпасів і наркотика.

У суді чоловік вину визнав повністю, факт листування не заперечував, але сказав, що співрозмовник йому не представлявся і для нього це було просто приватне листування. Він вважає, що будь-які корисні відомості не передавав, так як не міг їх знати і все це було плітками. Однак запевнив, що розуміє свої дії та засуджує їх і кається у вчиненому.

За сукупністю злочинів суд призначив 5 років тюремного покарання.