Сьогодні, 12 жовтня, приблизно о 14:20 в районі буд. № 83 А на вул. Привільній у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 47-річний водій, та електровелосипеда, під керуванням 75-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів керманича електровелосипеда з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де згодом він помер.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, повідомити за телефонами: 098-351-03-55 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області