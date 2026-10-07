У січні – вересні поточного року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів усіх рівнів 14,3 млрд грн податку на доходи з фізичних осіб (далі – ПДФО).

Зокрема, до державного бюджету перераховано 7,4 млрд грн ПДФО, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 53,4 відсотка.

У свою чергу, до місцевих бюджетів забезпечено надходження ПДФО у сумі 6,9 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоду 2025 року. Питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 69,4 відсотка.

Слід зауважити, що позитивних результатів у сплаті ПДФО досягнуто також за рахунок заходів з детінізації ринку праці. Зокрема, податківці під час кожної зустрічі з представниками бізнесу зосереджують увагу на важливості легального працевлаштування та дотримання законодавчих вимог при здійсненні оплати праці.

Нагадуємо, що платники податку можуть повернути частину сплаченого ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати, скориставшись податковою знижкою. Це право передбачено для платників, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Як отримати податкову знижку: дізнайтеся за покликанням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/992275.html.

Кожна гривня, сплачена у вигляді ПДФО, працює на добробут громади. Саме завдяки відповідальності платників податків створюються умови для розвитку регіону та держави загалом, – стверджують у податковій службі області.

Головне управління ДПС у Миколаївській області