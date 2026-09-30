Повідомлення про скоєння злочину надійшло до Миколаївського райуправління поліції 28 вересня від адміністратора магазину.

На місці події поліцейські встановили, що чоловік взяв з полиці у торговельній заді упаковку кави, заховав її під кофту та, не розрахувавшись за товар, вибіг з магазину. На зауваження працівниці мультимаркету сплатити за товар або його повернути чоловік не зреагував.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, отримавши детальний опис, оперативники Миколаївського райуправління поліції упродовж декількох годин встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

Слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві поліцейські затримали на крадіжці 31-річну жінку – кажуть, у неї є кримінальний досвід (ФОТО)