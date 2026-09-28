Представники підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, у січні – серпні 2026 року сплатили до місцевого бюджету 926,9 млн грн єдиного податку.

Завдяки сумлінності підприємців – «спрощенців» місцеві громади області отримали єдиного податку на 104,6 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

ДПС Миколаївщини намагається створювати комфортні умови для ведення підприємницької діяльності, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», покращувати сервісне обслуговування задля забезпечення динамічного розвитку малого підприємництва в регіоні та стабільних надходжень до місцевих бюджетів. Малий бізнес навіть у період воєнного стану залишається надійним партнером місцевого самоврядування.

Кошти від сплати єдиного податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.

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