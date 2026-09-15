Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – серпні 2026 року до державного бюджету надійшло 2,3 млрд грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів, що на 36,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 18,7 відсотка.

Стабільне надходження податку на додану вартість до державного бюджету спостерігається завдяки відповідальності бізнесу та якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з платниками та активній протидії ризикам.

Слід зазначити, що cтаном на 01.09.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5542 суб’єктів господарювання, у тому числі 4898 платників – юридичних осіб, 644 платників – фізичних осіб – підприємців (далі-ФОП).

Нагадуємо, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє консультаційний центр для платників ПДВ з питань реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, що дозволяє підприємцям вирішувати проблемні питання оперативно та прозоро. Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71, (0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33, (093) 964 21 32.

Податкова служба Миколаївщини захищає інтереси чесного бізнесу, оскільки саме підприємства реального сектору економіки наповнюють бюджети усіх рівнів. Застосовуючи систему моніторингу оцінки ризиків, Служба прагне створювати сприятливі конкурентні умови для сумлінного бізнесу регіону.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.