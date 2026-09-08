Фонд Future for Ukraine запрошує кафе, ресторани, пекарні та кав’ярні Миколаєва долучитися до благодійної ініціативи.

Вересень — час, коли мимоволі згадуються шкільні роки: перший дзвоник, друзі та великі перерви, під час яких усі поспішали до їдальні ще до завершення уроку.

Уже третій вересень поспіль благодійний фонд Future for Ukraine перетворює ці спогади на добру справу. Благодійна ініціатива «Шкільна ностальгія» об’єднує українські гастрозаклади навколо збору коштів на роботу LEVCHYK SPECTRUM HUB — центру, де діти у спектрі аутизму безоплатно отримують спеціальні корекційні заняття, а їхні батьки — професійну підтримку, таку необхідну під час війни.

Цього року фонд запрошує долучитися до ініціативи заклади Миколаєва.

Про LEVCHYK SPECTRUM HUB у Миколаєві

Перший центр LEVCHYK SPECTRUM HUB був заснований у Львові у 2023 році для родин ВПО, які виховують дітей у спектрі аутизму. У 2025 році хаб відкрився в Миколаєві у партнерстві з Миколаївською міською радою, завдяки гранту Nova Ukraine, гранту Ecolab та меценатській підтримці. Це простір, обладнаний відповідно до потреб дітей із розладами аутистичного спектра. У хабі підбирають методи й форми занять, що є найефективнішими для конкретної дитини, поліпшують її поведінку, якість життя, допомагають комфортніше себе почувати. Часто такі діти мають підвищену збудженість, занадто емоційні. Нейровідмінних дітей вчать самостійно заспокоюватися, взаємодіяти з іншими дітьми, адаптуватися до соціального життя.

Сьогодні центр у Миколаєві відвідують майже 40 дітей віком до 12 років, а понад 50 ще очікують у черзі.

Заняття з поведінкової терапії, сенсорної інтеграції, корекційні заняття з психологом, із арттерапії допомагають дітям розвивати мовлення, вчитися розуміти й виражати емоції, знижувати рівень стресу, готуватися до навчання у школі та спілкування з однолітками. За час роботи хабу в Миколаєві проведено майже 3 000 корекційних занять.

Як долучитися до «Шкільної ностальгії — 2026»

Механіка участі проста: заклад додає до меню страву, яка асоціюється зі шкільними роками. Це може бути сосиска в тісті, мініпіца, ватрушка, тістечко «Картопля» або власна ностальгійна позиція. Кошти від її продажу спрямовують на корекційні заняття вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB.

За три роки до ініціативи долучилися десятки українських гастробрендів. Цього року «Шкільну ностальгію» також підтримав реп-виконавець OTOY.

Ініціатива триває до 15 вересня. Щоб долучити свій заклад до «Шкільної ностальгії — 2026», напишіть на пошту olena.morozova@ffu.foundation або в Telegram: @mo_moroska.

Готуйте страви, які повертають у шкільні роки, та допомагайте дітям у спектрі аутизму розвиватися!