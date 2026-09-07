Сьогодні, 7 вересня, під час апаратної наради міський голова Олександр Сєнкевич доручив підготувати місто до відзначення Дня Миколаєва, в першу чергу наголосивши на необхідності максимально врахувати безпекову ситуацію.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

За словами міського голови, через інтенсивність ворожих атак та використання нових типів ударних безпілотників проводити масштабні масові заходи наразі небезпечно.

«Ми не можемо ризикувати життями людей заради якихось політичних балів чи чогось іншого», — наголосив Олександр Сєнкевич.

Він також зазначив, що сьогодні запланована окрема нарада, під час якої мають визначити план підготовки міста та організації відзначення Дня Миколаєва.

Водночас міський голова закликав не скасовувати святкову атмосферу, а перенести її у безпечні формати.

Підприємствам та організаціям рекомендували подбати про міську символіку, зокрема розмістити державні та міські прапори, перевірити символіку на автомобілях і за можливості прикрасити місто.

Окремий акцент — на локальних ініціативах самих миколаївців. Йдеться про невеликі сімейні та сусідські заходи, зустрічі у дворах, які не створюють скупчення людей і можуть проходити з урахуванням вимог безпеки.

«Потрібно максимально включитися в підготовку міста. Підготувати місто до свята, але водночас не розслаблятися», — зазначив міський голова.

Миколаїв має залишатися живим і святковим навіть у складних умовах. Головна умова — безпека людей.

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