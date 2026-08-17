Вчора, 16 серпня, та в ніч проти 17 на території Миколаївщини зареєстровано 47 пожеж. Одна з них виникла в житловому секторі — у с. Чорноморка Чорноморської громади Миколаївського району горів гараж з сіном та скирти соломи на приватному подвір’ї. Пожежу загасили вогнеборці на площі 50 кв. м.

Інші епізоди — займання сухої трави, чагарників, пожнивних залишків, сміття на відкритих територіях та в межах житлового сектору. Найбільше їх виникло в Миколаївському районі — 15 випадків, по 10 — у Баштанському та Вознесенському районах, 5 — у Первомайському та 6 — у м. Миколаєві.

Загальна площа пожеж — понад 30 га.

Підрозділами ДСНС забезпечено реагування на всі повідомлення. У гасіннях пожеж допомагали вогнеборці місцевих пожежних охорон