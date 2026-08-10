Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує платників податків про зміни, які необхідно врахувати під час подання податкової декларації про майновий стан і доходи та додатка КІК за 2025 рік.

Міністерство фінансів України наказом від 12.06.2026 № 312 оновило Порядок складання Звіту про контрольовані операції. Наказ набрав чинності 10 липня 2026 року.

Основні зміни стосуються переліку ознак пов’язаності осіб. До нього додано два нові коди:

525 – Доходи (виручка) юридичної особи – резидента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням непрямих податків), окремій юридичній особі – нерезиденту або окремому Іноземному утворенню без статусу юридичної особи (зокрема нерезиденту, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України) протягом календарного року становлять 75 і більше відсотків доходів (виручки) такої юридичної особи – резидента від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням непрямих податків) всім нерезидентам, за умови що такі доходи становлять 50 і більше відсотків загальної суми доходу такої юридичної особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухгалтерського обліку відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції»;

526 – Вартість продукції (товарів, робіт, послуг), придбаної юридичною особою – резидентом в іншої окремої юридичної особи – нерезидента або окремого іноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема у нерезидента, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України) протягом календарного року, становить 75 і більше відсотків вартості продукції (товарів, робіт, послуг), придбаної такою особою у всіх нерезидентів, за умови що сума таких операцій з придбання становить 50 і більше відсотків загальної вартості продукції (товарів, робіт, послуг), придбаної такою юридичною особою – резидентом.

На що звернути увагу платникам?

Звіт про контрольовані операції за 2025 звітний рік необхідно складати та подавати за оновленою формою і відповідно до вимог Порядку, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 312.

Водночас платникам не потрібно повторно подавати звіт, якщо він був поданий до набрання чинності наказом № 312 та до впровадження нових електронних форматів. Такі звіти залишаються чинними і вважаються поданими належним чином.

Головне управління ДПС у Миколаївській області рекомендує платникам, які подають декларацію про майновий стан і доходи разом із додатком КІК та Звітом про контрольовані операції, використовувати актуальні форми документів та враховувати внесені зміни під час їх заповнення.

Разом з цим, нагадуємо платникам, що для отримання роз’яснень з питань оподаткування можна звернутися на «гарячі лінії» служби (https://mk.tax.gov.ua/kontakti/) або безпосередньо до фахівців центрів обслуговування платників (https://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/) чи Офісу податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Довідково!

Наказ Міністерства фінансів України від 12 червня 2026 року № 312 «Про внесення змін до форми Звіту про контрольовані операції та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2026 року за № 931/46325, опублікований 10 липня 2026 року в Офіційному віснику України № 56.